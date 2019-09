Le classement AnTuTu d'août place le Snapdragon 855+ au top

Le Snapdragon 855 Plus prouve sa puissance améliorée

Des smartphones dédiés au gaming logiquement en tête du classement

Source : GSM Arena

Plusieurs fois dans l'année, l'entreprise chinoise derrière ledu même nom, donne ses comparatifs réalisés sur les derniers smartphones sortis ou à venir.Aujourd'huides derniers appareils équipés du processeur mobile, la révision du modèle haut de gamme de Qualcomm, passant de 2,84 GHz à 2,96 GHz et présentant un GPU 15% plus puissant.Le téléphone le mieux évalué dans ce test de puissance brute est le, un smartphone dédié ausigné, déjà disponible en Chine, et devant arriver en Europe dans les prochaines semaines. La version comportant 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockageIl est suivi par led'ASUS, tout juste présenté à l'IFA 2019 de Berlin, avec un score de 469 590 points. Ce smartphone gaming se distingue également par un écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui exige un surplus de puissance pour fonctionner correctement.On retrouve enfin, à la troisième place, le OnePlus 7 Pro avec un score de 447 345 points. Lui se contente de la version de base duLe OnePlus 7T, dont, devrait également embarquer leet probablement surclasser son grand frère dans les prochains tests réalisés par AnTuTu.