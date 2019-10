Galaxy S10 défectueux : Samsung reconnaît le problème du capteur d’empreintes

© Samsung

Samsung recommande le retrait des films de protection

Une nouvelle mise à jour prévue cette semaine

Source : Samsung

Sentant la polémique monter, Samsung avait rapidement sorti un correctif censé corriger le problème. Mais malgré cela, d'autres utilisateurs ont depuis rapporté des dysfonctionnements similaires. Dans un communiqué officiel, Samsung reconnaît aujourd'hui un problème généralisé sur le capteur d'empreintes « ultrasonique » des Galaxy S10, mais également des Note 10 Prenant acte des multiples témoignages de capteurs d'empreintes rendus inopérants après l'ajout d'un film de protection sur l'écran des Galaxy S10, Samsung recommande à ses utilisateurs de retirer purement et simplement le film en question afin d'éviter tout problème ultérieur.», avertit Samsung dans son communiqué de presse.Dans tous les cas, le constructeur décourage ses clients d'utiliser une protection d'écran «».Le correctif publié en fin de semaine dernière par Samsung n'ayant visiblement pas suffi, le constructeur annonce qu'une mise à jour est de nouveau prévue cette semaine. Suite à quoi, les utilisateurs sont sommés de procéder à un nouveau scan de leurs empreintes digitales.Pour rappel, le problème rapporté la semaine dernière par un couple de Britanniques mettait en avant le fait qu'un simple film protecteur d'écran permettait de duper le capteur d'empreintes ultrasonique.En cause ? Un filet d'air qui resterait logé entre la dalle du smartphone et le film protecteur, qui ferait dérailler le capteur d'empreintes. Autrement dit : tout le monde peut ensuite déverrouiller le smartphone.