En Australie, une plainte déposée pour "publicité mensongère" sur l'étanchéité du Galaxy S10

Le Samsung Galaxy S10 ne peut qu'aller dans l'eau douce pendant une durée limitée

Source : TechRadar

Mais aujourd'hui, le constructeur est sous le coup de l'Autorité australienne de la concurrence et de la consommation. L'organisme lui reproche d'avoir menti sur l'de l'appareil en exagérant sa capacité à faire face à une immersion.Lepossède une certification IP68 lui permettant une immersion à 1,5 mètre de profondeur pendant une demi-heure, seulement dans l'eau douce. Mais d'après l'Autorité australienne de la concurrence et de la consommation,aurait laissé entendre que l'appareil est capable de résister à l'eau dans toutes les situations, comme une immersion dans la mer. L'organisme affirme que la firme coréenne ne s'est pas montrée assez limpide dans ses publicités pour le Galaxy S10.Face aux accusations estimant que Samsung fait preuve d'une concurrence déloyale en arborant un potentiel d'étanchéité exagéré, la firme coréenne se défend. Cette dernière estimeet n'avoir jamais trompé les consommateurs.La justice devra trancher et, si elle estime que Samsung s'est bien montré malhonnête, lui infliger une amende pour ce manquement.