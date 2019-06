Des images ont fuité et présentent les S10 et S10+ dans une magnifique robe rouge

Une galaxie de couleurs

Le rouge lui va si bien

Source : Android Police

Actuellement, le Galaxy S10 est disponible en blanc, noir, vert et bleu sur les différents territoires à travers le globe. Les couleurs chaudes manquaient cruellement à l'appel mais Samsung semble être sur le point de se rattraper à ce niveau. Comme toujours, puisqu'il s'agit d'une rumeur, nous vous invitons à prendre des pincettes.Plusieurs visuels ont donc fuité via Winfuture sur des. Le véritable nom de ce modèle serait. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le fabricant ne s'est toujours pas exprimé publiquement sur ce qui ressemble à un. Nous ne savons donc rien de plus à ce sujet...Rappelons que certaines couleurs ne sont pas disponibles sur tel ou tel territoire. Par exemple, lebleu (ou Flamingo) n'est pas présent en Europe tout comme le vert aux États-Unis. Ainsi, ce Cardinal Red pourrait très bien ne pas sortir en France. Affaire à suivre...