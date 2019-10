Samsung présente l’Exynos 990 : le SoC qui équipera les Galaxy S11

© Samsung

On remarquera qu'outre les progrès techniques portés par cette nouvelle puce, l'Exynos 990 marque un changement notable de nomenclature pour les puces Samsung. Jusqu'à présent, les SoC développés par Samsung affichaient quatre chiffres, comme par exemple les Exynos 9820 et 9825 équipant les Galaxy S10 et Galaxy Note 10 Pourvu de nouveaux processeurs, il se dit du Exynos 990 qu'il sera 20 % plus rapide à exécuter les tâches usuelles du quotidien. Samsung table aussi sur des performances en hausse de 20 % pour la partie graphique de sa puce.L'Exynos 990 hébergera huit cœurs, dont deux sont conçus par Samsung pour assurer la gestion des tâches les plus gourmandes. Deux cœurs Cortex A76 les accompagneront dans leur tâche et quatre cœurs A55 se mobiliseront pour gérer les tâches les moins consommatrices d'énergie.D'après CNET, le SoC est capable de supporter une fréquence d'affichage allant jusqu'à 120 Hz. Faut-il s'attendre à ce que Samsung intègre un écran plus réactif l'année prochaine ? Tout porte à le croire, d'autant que cette tendance se généralise dans l'industrie (OnePlus 7T, Pixel 4, smartphones gaming...).Toujours gravé en 7 nm EUV, le Exynos 990 est capable de prendre en charge jusqu'à six modules photo sur un smartphone. Trois pourront d'ailleurs être utilisées simultanément. En outre, la nouvelle puce de Samsung devrait fournir assez de puissance au smartphone pour prendre en charge le capteur 108 mégapixels dévoilé au cours de l'été Outre ces réjouissances, Samsung a également levé le voile lors de son Samsung Tech Day sur un nouveau modem 5G. Le Exynos 5123 fonctionne de pair avec le Exynos 990 et permet aux smartphones de se connecter aux bandes 5G en atteignant une vitesse théorique de 8,36 Gb/s. Un bond énorme par rapport au précédent modem de Samsung, qui culminait à 3 Gb/s.Si Samsung s'en tenait au calendrier habituel, le Galaxy S11 sera présenté fin février 2020.