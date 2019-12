Samsung présentera le Galaxy S11 et un nouveau smartphone pliable le 18 février 2020

© OnLeaks x 91Mobiles

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020. — Ice universe (@UniverseIce) 11 décembre 2019

Une débauche technique pour le Galaxy S11

Rendu 3D du Galaxy S11+. © OnLeaks x Kashcaro

Le Galaxy S11+ embarquerait pas moins de 5 capteurs. © OnLeaks x Kashcaro

Un nouveau smartphone pliable dans les cartons

Rendu 3D officiel d'un smartphone Samsung pliable à la verticale. © Samsung

À en croire le bien connu Ice Universe sur Twitter, Samsung n'attendra pas le MWC de Barcelone pour lever le voile sur ses nouveaux flagships, mais tiendrait un événement quelques jours plus tôt : le 18 février exactement.À un peu plus de deux mois de l'échéance, nous avons déjà une idée assez claire de ce à quoi ressemblera le Galaxy S11. Tout comme nous connaissons déjà l'essentiel de sa fiche technique.En croisant les dernières rumeurs et les quelques affirmations alentour, tout porte à croire que Samsung lancera une nouvelle fois trois déclinaisons du Galaxy S11 : le S11, le S11+ et le S11e (ou autre dénomination). Notez que nous disposons pour l'heure d'assez peu d'informations sur ce dernier.Le Galaxy S11 embarquera ainsi un écran incurvé Super AMOLED QHD+ 120 Hz de 6,7 pouces — 6,9 pouces sur le S11+. Le S11e arborerait quant à lui une dalle plate de 6,4 ou 6,5 pouces.Côté performances, le smartphone reposera sur un Snapdragon 865... sauf en Europe, qui profitera d'un SoC Exynos 990 ( et ce n'est pas une bonne nouvelle ). Jusqu'à 12 Go de RAM en LPPDR5 et 512 Go de stockage en UFS 3.0 se joindront à la fête. Le Galaxy S11e devrait embarquer une batterie de 3 800 mAh, le S11 de 4 500 mAh, et le S11+ de 5 000 mAh. Le tout, rechargeable à 45 W (27 W pour le S11e).Enfin la photo devrait être particulièrement mise en avant dans la communication de Samsung. Comme indiqué précédemment , le Galaxy S11+ se dotera d'une configuration à 5 APN, dont le capteur principal de 108 mégapixels sera d'ailleurs de très belle taille (1/1,3"). Un téléobjectif 5x périscopique l'accompagnera dans cet énorme rectangle disposé sur l'angle supérieur gauche du dos de l'appareil. Un capteur ultra grand-angle, macro et 3D ToF complèteront probablement la panoplie.Le Galaxy S11 ne sera pas la seule vedette du show que tiendra Samsung à San Francisco ce jour-là. Selon Ice Universe, qui semble alors confirmer les informations de Sam Mobile, le constructeur profiterait de son nouvel événement pour lever le voile sur un nouveau smartphone pliable, plus abordable que l'actuel Galaxy Fold.Affichant unlorgnant davantage vers le téléphone à clapet que sur la tablette à déplier, celui-ci pourrait s'afficher autour de 850$ — contre 2000$ pour le Galaxy Fold sorti en septembre dernier