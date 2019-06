Google : la puce de contrôle par mouvement Soli pourrait intégrer le Pixel 4

© Google Pixel 4

Bientôt un passage de l'ombre à la lumière pour Soli ?

La technologie Soli récemment avalisée par la FCC

Source : 9to5 Google

est une nouveauté prometteuse en cela qu'elle est théoriquement capable, que ce soit sur tablette, enceinte connectée, smartphone ou montre connectée, d'interpréter certains mouvement subtils et précis réalisés à la main. Dans sa démonstration lors de l'I/O 2015,indiquait par exemple que faire glisser délicatement son index contre son pouce permettait la rotation d'une molette virtuelle. L'utilisateur pouvait donc interagir avec une interface dédiée sans avoir de contact « physique » avec l'appareil. Cette avancée pourrait, quatre ans plus tard, se concrétiser sur smartphone... mais pas seulement. 9to5Google avance en effet que Soli pourrait être intégrée au, ce qui constituerait une première excursion concrète sur le marché pour cette intrigante technologie. Le site spécialisé ignore toutefois quelles pourraient être les modalités précises de cette intégration au Pixel 4, mais cela impliquerait sans doute de nouvelles façons d'interagir avec le smartphone.Il est possible que Google utilise notamment Soli pour introduire deavec lesd'Android ou avec son assistant personnel. Lors de sa conférence I/O 2016, Google avait par ailleurs présenté quelques exemples d'utilisation de Soli sur une smartwatch sous WearOS, ainsi que sur une enceinte connectée.Dans les deux cas, il était possible de contrôler certaines fonctions de ces appareils, dans le cas de l'enceinte. L'utilisateur pouvait ainsi couper la musique diffusée sur cette dernière, et ce d'un simple geste de la main. Google avait par ailleurs précisé à cette occasion que sa technologie était en mesure de, toujours dans le cas de l'enceinte connectée. On imagine que cette distance d'interaction sera toutefois réduite sur smartphone ou smartwatch.Preuve que, la FCC (Federal Communications Commission) a accordé à la firme une dérogation le 31 décembre 2018 pour faire fonctionner Soli «».», avait indiqué la FCC dans son rapport, donnant de fait à Googlepour l'utilisation de Soli dans de futurs produits de consommation.Plus récemment, un article en provenance de XDA Developers corroborait l'ajout d'une puce « radar » au Pixel 4 et précisait que la fonctionnalité exploitant Soli sur le prochain smartphone de Google serait baptisée « Aware ».Rappelons enfin que le design du Pixel 4 a récemment fait l'objet d'importantes fuites, confirmées par Google . L'appareil comportera notamment des capteurs photo arrière disposés dans une excroissance carrée semblable à celle du présumé iPhone XI