Google Pixel 4 : un leak dévoile un smartphone très proche de l'iPhone XI

Google cède à la mode du triple capteur photo



Le capteur d'empreintes disparaît, l'encoche reste fidèle au poste



etauraient opté pour les mêmes codes de design pour leurs smartphones de 2019. La sortie du dernier-né de la gammen'est prévue que pour le mois d'octobre, mais des rendus visuels commencent à fleurir sur le Web et dévoilent le design supposé du Pixel 4.C'est Steve Hemmerstoffer, alias OnLeaks, qui aurait mis la main sur des schémas précis du téléphone et le site Pricebaba a réalisé des images 3D basées sur ces informations.Pas de révolution esthétique pour ce prochain Pixel qui gardera les mêmes codes de design que ceux qui parcourent la ligne de produits conçus par Google. Toutefois, le constructeur va revoir son module photo et pourrait céder à la mode du, alors qu'il se vantait jusqu'à présent de proposer une qualité photo exceptionnelle avec un seul capteur.Pour loger les différents capteurs, Google aurait pris la décision de les placer, situé en haut à gauche du dos de l'appareil. Un placement qui rappelle trait pour trait ce qu'Apple devrait proposer avec son prochain iPhone en septembre prochain.Autre information révélée par ces rendus 3D, leserait aux abonnés absents cette année. Google pourrait soit faire le choix d'un capteurou d'un système de reconnaissance faciale.Le haut-parleur situé sous l'écran serait remplacé par une grille située quant à elle sur la tranche inférieure, de part et d'autre du capteur USB-C. Par contre, l'encoche resterait bien présente et l'on espère que Google en profitera pour en réduire la taille.L'on sait également que le prochain Pixel serait équipé d'un processeur, le tout tournant sous Android Q , la prochaine version du système d'exploitation de Google.