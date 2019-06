Android Q : quelles nouveautés dans la Beta 4 ?

© Rafapress / Shutterstock.com

Finalisation des API et mise à disposition du SDK

Quels smartphones sont éligibles ?

À un peu plus de deux mois de la sortie de sa version stable et définitive,a sorti lad'avec les API (interface de programmation) et SDK (kit de développement) officiels totalement finalisés. Les développeurs peuvent ainsien fonction de cette nouvelle version de l'OS, et tester leur compatibilité avec Android 10 Q. La nouvelleleur permettra désormais deà la manière de Facebook Messenger. Elle se trouvera dans les réglages, et non plus dans les options développeurs.Pour le, on note également quelques changements. On retrouve ainsi la possibilité d', la présence d'unet de nouvelles options de couleur dans les menus.La navigation par gestes subit à nouveau quelques modifications, comme c'est le cas à chaque nouvelle version bêta.autorise aussi certaines applications à exécuter des tâches en arrière-plan et à proposer certains éléments d'à l'écran. L'utilisateur pourra choisir quelles applications sont autorisées à effectuer ces actions.Enfin, un nouveau menusera proposé et une nouvelle fonction «» viendra remplacer Smart Lock.Les smartphones qui avaient déjà accès à Android 10 Q Bêta 3 chezou encore, soitpeuvent profiter de la bêta 4 en téléchargeant une mise à jour. À ce titre, leaura bien accès à la bêta d'Android 10 Q.