Le Galaxy Z Flip, vous le prendrez en Thom Browne Edition ?

Samsung collabore avec un célèbre designer

Le Z Flip arrive très bientôt

Source : The Verge

Le Galaxy Z Flip, nouveau modèle de smartphone pliable de Samsung après le Galaxy Fold lancé l'année dernière, aura droit à une variante de luxe : la Thom Browne Edition, qui a leakée sur Twitter à travers la publication d'une publicité.Ce Galaxy Z Flip Thom Browne Edition bénéficie d'une esthétique personnalisée, notamment avec les présence de bandes rouge, blanche et noire à l'arrière. Le smartphone est livré dans une boîte très travaillée qui donne l'impression d'acheter un accessoire ou un bijou de luxe. On ne sait pas si la fiche technique variera sur ce modèle rapport à la version classique.Le mobile est accompagné d'une montre et d'écouteurs, sans doute une Galaxy Watch et des Galaxy Buds, tous deux revêtant également les mêmes couleurs. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Thom Browne est un styliste new-yorkais très connu dans le milieu de la mode. Un choix intéressant de Samsung, qui se différencie ainsi des marques chinoises, qui collaborent plutôt avec des fabricants automobiles lors de ce genre de partenariat. Le Galaxy Z Flip sera présenté officiellement par Samsung ce 11 février 2020 . Selon le leaker Max Weinbach, il pourrait être commercialisé seulement trois jours plus tard, soit le 14 février. Il annonce également un prix de 1400 dollars aux États-Unis, sans doute plus élevé en Europe. Le Z Flip Thom Browne Edition sera quant à lui forcément plus cher.La publicité n'indique pas de tarif mais nous apprend que cette édition spéciale sera réservée à certains marchés. Pas sûr qu'on y ait droit en France donc, où l'on aura par contre pour sûr le Galaxy Z Flip standard.Après son Galaxy Fold, Samsung a changé de stratégie pour son prochain smartphone à écran pliable, avec une charnière horizontale et non verticale permettant de refermer l'appareil à la manière de nos vieux téléphones à clapet. On le savait grâce aux très nombreuses fuites, cela a été confirmé par le groupe sud-coréen avec une publicité diffusée durant la cérémonie des Oscars