Huawei rassure : le gouvernement chinois ne pourra pas le forcer à créer des backdoors

Huawei n'a jamais créé de backdoors dans ses produits

Le boycott de Huawei s'étend à de nouveaux produits

En pleine perte de vitesse et de confiance, le géant de la téléphonie chinoise tente de se défendre en répondant aux accusations l'inculpant, lui et le gouvernement chinois, dans une affaire d'espionnage à l'échelle mondiale. Et pour cause,est accusé d'espionner ses utilisateurs pour le compte du gouvernement de Xi Jinping, en lui donnant accès à ses données sensibles. Mais l'entreprise dément.À l'occasion d'une conférence de presse à Toronto , le président et directeur financier par intérim Liang Hua a tenu à réaffirmerde la firme face au gouvernement chinois.Huawei nie toute requête de « backdoors » dans ses produits de la part du gouvernement - l'équivalent d'un code informatique permettant à son commanditaireà tout un système de données. Si tant est qu'une telle requête fût effectuée, Liang Hua reste ferme : «», avant de rappeler que Huawei est avant tout une «», soucieuse de ses utilisateurs, d'autant plus en matière de cybersécurité.Mais le géant de la téléphonie essuie échec après échec et se voit progressivement bannir du marché de la 5G. Les États-Unis , la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont tousle réseau 5G de la firme. L' Europe et le Royaume-Uni y réfléchissent à leur tour.À cede Huawei s'ajoute progressivement une méfiance à l'égard de nouveaux produits IoT. Des sénateurs américains veulent jusqu'à étendre le retrait de Huawei du marché solaire , accusant ses systèmes photovoltaïques d'être vulnérables aux cyberattaques. Le torchon brûle entre Huawei et les États-Unis , faisant planer le risque d'un boycott total des produits de l'entreprise chinoise aux US.