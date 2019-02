Huawei : après la 5G, des sénateurs US demandent le retrait de la firme du marché solaire

ArliftAtoz2205 / Shutterstock.com

Les sénateurs américains veulent faire coup double

Huawei, un acteur récent sur le marché de l'Énergie aux USA

Ça doit commencer à faire beaucoup pour. Dimanche, la firme avait salué les propos de Donald Trump qui avait indiqué, deux jours plus tôt, qu'il y avait une «» qu'un accord commercial soit enfin conclu entre la Chine et les USA, laissant ainsi implicitement la porte ouverte à Huawei sur sol américain. Sauf que plusieurs sénateurs remettent le feu aux poudres enLundi,, parmi lesquels huit républicains, deux démocrates et un indépendant, ont signé ensemble une lettre appelant le gouvernement américain à bloquer Huawei dans son activité d'équipementier de générateurs d'énergie solaire et à maintenir la mise à l'écart de la société chinoise de son autre rôle, celui d'équipementier du réseau 5G.La missive, destinée au département de la Sécurité intérieure et à celui de l'Énergie, vise à, qui permettent de convertir l'énergie solaire en énergie utilisable sur les réseaux électriques des entreprises énergétiques d'outre-Atlantique.Pour les sénateurs signataires de la lettre, «».En réalité, Huawei est une entreprise récente sur le marché énergétique US. La société a développé une nouvelle génération d'onduleurs solaires relativement peu coûteux, qui convertissement, gèrent puis surveillent l'énergie produite par les panneaux solaires réservée à l'usage domestique.L'un des présidents par rotation de Huawei, Guo Ping, a réaffirmé en début de semaine en marge duà Barcelone que le groupe n'utilise pas ses équipements à des fins d'espionnage.