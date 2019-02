MWC 2019 - On a vu les Mate X et les MateBook X Pro sur le stand de Huawei

Huawei se lance dans le pliable avec le Mate X

Des mises à jour riches en nouveautés

Le géant chinois a dévoilé hier son premier smartphone pliable, le Mate X Ce smartphone de 6,6 pouces se déplie pour former tablette de 8 pouces grâce à son écran AMOLED et à une charnière dotée de plus de 100 éléments. Il vient ainsi concurrencer directement le Galaxy Fold de Samsung, même si son approche est radicalement différente.Si le Chinois n'a pas renouvelé sa gamme de tablettes cette année, il a mis le paquet en ce qui concerne les ordinateurs portables. Ce sont ainsi trois nouvelles références qui rejoignent son catalogue avec lesetDerrière les simples mises à jour du hardware se cachent en réalité plusieurs ajouts logiciels bienvenus. On garde particulièrement en mémoire la fonctionnalité, qui permet aux possesseurs de smartphone Huawei de transférer leurs documents en un clin d'oeil entre leur terminal et leur ordinateur portable.