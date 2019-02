C’est officiel : Huawei présentera le P30 le 26 mars à Paris

Crédits : Huawei

Huawei tease le zoom de son futur P30

Via : The Verge

nous fait part de son carton d'invitation à un événement intitulé "Rewrite The Rules" (, ndlr) qui se tiendra à Paris le 26 mars.Dans la vidéo qui accompagne l'annonce de son événement, Huawei met l'emphase sur plusieurs lieux emblématiques de la capitale. La Tour Eiffel bien entendu, mais également l'Arc de Triomphe et la Cathédrale Notre-Dame voient ainsi leur façade exhibée dans leur moindre détail grâce à un zoom très puissant. On s'en souvient : Evan Blass, ledu monde de laprophétisait déjà en décembre dernier unPour rappel, les Huawei P20 Pro et Mate 20 Pro disposaient tous deux d'un capteur capable de produire un zoom x3 sans perte de qualité grâce à un téléobjectif équivalent à une focale de 80 mm.