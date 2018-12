Huawei : avec le P30, le constructeur ambitionne de faire mieux que le P20 Pro

Le Huawei P30 sera meilleur en photo que le P20 Pro

Le design déjà en fuite

À gauche le Huawei P30, à droite le P30 Pro. © MobileFun

C'est en tout cas ce que laissent suggérer les dernières révélations de Evan Blass qui, dans un tweet , s'épanche sur les futures caractéristiques du». C'est en ces termes qu'Evan Blass,de son état, parle du futur. Des caractéristiques qui, effectivement, semblent déjà calquées sur l'excellent Mate 20 Pro - le haut de gamme actuel chez Huawei.Mais comme le signale clairement Evan Blass, il s'agirait-là du « simple » P30... soit un smartphone vendu en général 200 à 300€ moins cher que la déclinaison Pro.Toujours selon Slashgear, ledisposerait lui de quatre appareils photo arrière et d'un zoom x10 sans perte. Des informations qui font directement écho aux déclarations officielles de Huawei qui, en novembre dernier, teasait d'importantes innovations à venir sur la photographie Les différents constructeurs de coques et autres écrans de protection sont souvent prompts à libérer sur le net des visuels des smartphones à paraître. Cette fois, c'est le site MobileFun qui publie une série de visuels des futursÀ l'heure actuelle, impossible de juger de la véracité de ces visuels, qui laissent clairement apparaître le trio (pour le P30) et le quatuor (pour le P30 Pro) d'appareils photo au dos de l'appareil, ainsi qu'une minuscule encoche en goutte d'eau sur la face avant du téléphone.