Huawei devrait présenter ses nouveaux P30 et P30 Pro à Paris fin mars

Crédits : MobileFun

Huawei ne dérogera pas à son calendrier

Le P30 Lite présenté au MWC ?

Ceux qui espéraient une présentation à l'occasion duqui se tiendra à Barcelone à la fin février peuvent respirer un grand coup. Comme l'année dernière,ne devrait pas lever le voile sur ses P30 et P30 Pro avant la fin du mois de mars.Nous devons cette information au site polonais Telix.pl qui, au cours d'une interview avec les responsables locaux de la marque chinoise, fait dire à son interlocuteur que lesQuant à savoir si le constructeur chinois cassera de nouveau la tirelire pour s'offrir une présentation en grande pompe en direct du Grand Palais, il n'y a qu'un pas.Alors, que diable nous réserve donc Huawei pour le Mobile World Congress de la fin du mois ? Il ne fait presque aucun doute que ley dévoilera de nouveaux MediaPad comme il l'avait déjà fait l'année précédente.Des bruits de couloir laissent également entendre que la firme pourrait y présenter son propre smartphone pliable , mais autant dire que par les temps qui courent ce genre de révélation n'étonne personne.Mais l'hypothèse la plus probable reste celle d'une présentation du P30 Lite. Cette gamme d'appareils plus abordable ferait office depour le reste de la gamme. De plus, Huawei a pris cette habitude de dévoiler au grand publicavant le reste, afin de faire monter la pression.