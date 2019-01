Les Etats-Unis portent plainte contre Huawei pour conspiration et vol (entre autres)

Les USA imposent un ultimatum au Canada pour l'extradition de Meng



Meng Wanzhou

Huawei nuirait à la sécurité nationale (mais pas que) des États-Unis

Huawei nie les accusations portées à l'encontre de la société

L'issue était inéluctable. Lundi, lesont de manière très officielle annoncé avoir, nourrie de pas moins de treize chefs d'inculpation. Sont ciblées la société, mais aussi deux de ses filiales, parmi lesquelles Skycom, basé à Hong Kong, ainsi que, la désormais célèbre directrice financière de la firme de Shenzhen et fille de son fondateur, toujours retenue au Canada Un jury fédéral de Brooklyn, à New York, accuse Huawei et Meng Wanzhou de, deet de. Un second acte d'accusation, provenant de l'État de Washington, accuse Huawei, sa filiale Skycom et Meng Wanzhou d'avoir, très présente aux États-Unis. L'affaire initiale, démarrée en 2014 et déjà portée devant la justice, avait vu Huawei verser 4,8 millions de dollars à la filiale de Deutsche Telekom, qui lui reprochait d'avoir photographié et tenté de voler des pièces d'un dispositif de test robotique pour smartphone.Au sujet de Meng Wanzhou, les USA ont officiellement déposé une. La dirigeante, qui porte un bracelet électronique, est dans l'attente de sa comparution devant un juge canadien.Dans cette affaire assez surréaliste, qui fragilise plus que jamais la relation sino-américaine, l'entreprise Huawei est littéralement acculée de tous les côtés outre-Atlantique. Le procureur général par intérim des États-Unis,, affirme que la société «». Lors d'une conférence de presse à laquelle participaient le secrétaire américain au Commerce,, le secrétaire du département de la Sécurité intérieure,, et le directeur du FBI,, il a déclaré que «». Ambiance.Nielsen, lui, estime que le comportement de Huawei n'était «», qui ne comptent pas tolérer «». Wray, patron du FBI, considèrent que les deux séries de plaintes (déposées à New York et dans l'État de Washington), mettent en évidence «».De son côté, la Chine a réagi par l'intermédiaire du ministère de l'industrie et des Technologies de l'information, qui qualifie ces plaintes de «». Sur les médias sociaux, Huawei se dit «».L'entreprise affirme avoir demandé aux autorités américaines de discuter, mais ces dernières auraient refusé sans explication. Et la firme d'ajouter : «».