Vodafone suspend les achats d'équipements Huawei

Pilier de l'équipement 5G, Huawei est forcé de ralentir

La ligne droite de la mise à l'écart et de la suspicion doit sembler interminable pour. La firme de Shenzhen a appris , le 25 janvier, que le groupe de télécommunications britannique, troisième opérateur mobile du Royaume-Uni avec plus de 17 millions d'abonnés mobile, allait se passer de ses équipements.Vodafone, deuxième opérateur britannique à faire une telle annonce après le numéro 1 BT, a déclaré vouloir marquer, au moins jusqu'à ce que les doutes sur la prétendue collaboration entre la firme et le gouvernement chinois soient levés.La société basée à Newbury va donc temporairement se passer du matériel Huawei pour son réseau sans fil de nouvelle génération, la fameuse. Nick Read, PDG de Vodafone, a indiqué que la décision prise par son entreprise reflétait derécemment découvertes. Rappelons qu'à ce jour, aucune potentielle preuve d'espionnage n'a encore été dévoilée.Premier équipementier télécoms mondial, Huawei voit les obstacles s'amonceler les uns après les autres sur sa route, face à la pression imposée par les autorités américaines. Le dernier en date n'est autre que la France, qui réfléchirait à prendre des mesures à l'encontre de la firme de Shenzhen.