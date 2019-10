Huawei : Trump lâche enfin du lest sur les sanctions

© Huawei

Trump concède une ouverture vers la Chine

Quid d'Android et des services Google ?

Dévoilé le 19 septembre dernier, le Mate 30 Pro n'est toujours pas disponible en France. © Colin Golberg pour Clubic

Mais rien n'est encore gravé dans le marbre. Et à en juger par le tempérament du Président américain, il suffirait qu'un vent contraire se mette à souffler pour que sa girouette se retourne de plus belle.Véritable fusible dans les affaires qui opposent la Chine et les États-Unis, Huawei pourrait profiter des concessions que l'administration Trump est prête à mettre sur la balance.Si le Wall Street Journal ne donne le nom d'aucune entreprise, le quotidien affirme que des sources proches du dossier lui ont confirmé que Huawei serait bientôt en mesure de reprendre les affaires aux États-Unis.Mais la mise au ban de Huawei n'est pas levée pour autant. En fait, le Président américain aurait donné son feu vert pour «» qui pèsent sur Huawei.En ce qui concerne le sujet qui nous intéresse le plus ici, aucune nouvelle information n'a été glanée par le WSJ. Nous ignorons toujours si Google est en mesure de reprendre les affaires avec le géant chinois, mais cela nous semble peu probable pour le moment.Comme le relaie le New York Times, les concessions faites aujourd'hui par l'administration Trump pourraient s'apparenter à des petits pas. Il serait pour l'heure question uniquement d'autoriser le transport de marchandises entre des entreprises américaines et Huawei. Le cas d'Android ou plus spécifiquement des services Google nous apparaît trop central pour que Donald Trump l'ait déjà mis sur la table.Huawei, pour sa part, n'attend que le feu vert de Washington pour permettre l'installation des services Google sur ses récents Mate 30 et Mate 30 Pro. Deux smartphones ultra haut de gamme, que le chinois n'a pour le moment pas daigné sortir en France , de peur que l'absence desdits services ne nuise à sa viabilité commerciale.