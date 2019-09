Mate 30 : Huawei prêt à installer les Google Apps "en une nuit" si les sanctions étaient levées

© Huawei

Des difficultés de vendre un smartphone dépourvu de Google

Lire aussi :

Le Mate 30 de Huawei s'illustre dans deux teasers



Un déploiement suspendu au bon vouloir américain

Lire aussi :

Pour régler ses problèmes politiques, Huawei est prêt à partager ses codes source



Source : Android Authority

Et pour bien appuyer sur la responsabilité de l'administration Trump dans cette affaire, Richard Yu, P-.D.G de Huawei, s'est dit prêt à déployer les applications et services Google via OTA «» sur les Mate 30 et Mate 30 Pro Après la conférence qu'il a tenue à Munich pour dévoiler ses nouveaux flagships, Richard Yu s'est confié lors d'une interview groupée accordée à plusieurs médias internationaux.Le chef d'entreprise est notamment revenu sur les défis que représente le lancement d'un smartphone tournant sous Android (AOSP pour être précis), mais débarrassé de ce qui en constitue l'essence pour les utilisateurs : les services Google.Si, sur scène, le représentant de Huawei a tenté de garder la tête haute en revendiquant des investissements massifs sur l'App Gallery - le magasin d'applications de la maison - il n'en est pas moins lucide sur la situation.Une lucidité malgré tout teintée d'un certain optimisme. Pour Richard Yu, le bras de fer entre Washington et Pékin «». Et d'ajouter qu'il s'attendait à une éventuelle résolution des griefs, un jour ou l'autre.En réalité, Huawei n'aurait qu'à presser sur un bouton pour que les futurs possesseurs d'un Mate 30 ou Mate 30 Pro puissent bénéficier des applications et services Google.C'est en tout cas ce qu'a affirmé, hier, Richard Yu, à un parterre de journalistes. Si les États-Unis devaient lever les sanctions qui pèsent sur le géant chinois, Huawei pourrait pousser l'installation des services et applications Google «».Pas qu'il faille s'attendre à une résolution prochaine de la situation entre les deux pays. En réalité, tout porte à croire qu'elle pourrait s'éterniser. Mais les déclarations du chef d'entreprise illustrent bien la frustration qui doit régner au QG de Shenzhen.Pour rappel, Huawei n'a fait hier que présenter ses Mate et Mate 30 Pro. Aucune date, ni précision concernant les pays dans lesquels ils seront disponibles n'ont été communiquées. De l'aveu des responsables presse interrogés sur place, la sortie des Mate de série 30 dans l'Hexagone n'est que «».