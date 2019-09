Pour régler ses problèmes politiques, Huawei est prêt à partager ses codes source

Huawei prête à partager son code source et faire preuve de transparence

Une « décision politique » qui nuit à l'intérêt général pour le constructeur chinois

Source : Neowin

est depuis de nombreux mois suspectée par les Etats-Unis de fournir au gouvernement chinois des informations récupérées depuis ses infrastructures mobiles. Cette suspicion d', qui s'est étendue à d'autres pays, ne fait pas les affaires du constructeur, qui estet qui comptait sur l'arrivée de la 5G pour remplir ses carnets de commande.Aussi, l'entreprise doit réagir vite et bien. On apprend qu'elle serait prête à. «», explique John Suffolk, vice-président de Huawei.Le représentant de la marque ne manque pas de tacler les Etats-Unis en dénonçant «» qui nuit aux consommateurs : «».Cette décision pourrait calmer les esprits de certains pays, qui seraient plus enclins à discuter avec, malgré la pression exercée par l'administration Trump, alors que ladevient l'un des enjeux majeurs des télécoms pour les prochains mois.