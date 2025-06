En juin 2025, la 5G privée en France reste en phase d’adoption croissante, notamment dans les secteurs industriels et logistiques. Des entreprises comme Firecell, soutenue par Bpifrance et Bouygues Telecom Initiatives, déploient des réseaux 5G privés pour des clients tels que Stellantis ou Axians, avec des cas d’usage en usine, logistique et maintenance prédictive. Les opérateurs historiques (Orange, SFR, Bouygues Telecom) proposent également des offres de 5G privée, souvent en mode hybride, combinant réseau public et infrastructure dédiée.