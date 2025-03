L'offre CNaaS d'Orange ne se limite pas à l'infrastructure de base. Elle intègre un ensemble de services essentiels « in the box ». Cela comprend la connectivité IPX qui assure l'intégrité des données, les services de signalisation en temps réel qui offrent une visibilité complète du trafic, et la couverture roaming internationale. Des services d'analyse de données avancés viennent compléter l'offre, pour aider les opérateurs à optimiser leurs performances réseau.