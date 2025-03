C'est depuis leur TechnoLab de Vélizy que SFR et Nokia ont réalisé deux premières françaises : une connexion FTTH par fibre optique ultra-rapide à 100 Gbit/s, et une connexion Open RAN intégrée au réseau commercial 5G SA. Ces avancées, officialisées ce jeudi 6 mars, préfigurent l'avenir des réseaux fixes et mobiles, avec des performances nettement supérieures aux technologies actuelles et une flexibilité largement améliorée pour les opérateurs. Il faut qu'on vous explique tout ça.