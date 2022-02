SFR innove et lance la Box 8X, "la plus puissante du marché" selon l'opérateur

Le routeur , donc, c'est validé. Mais qu'en est-il de la partie plus interactive et de l'expérience client ? Le décodeur de la SFR Box 8X est tout simplement le même que celui de la Box 8. Il intègre ainsi les technologies Dolby Vision (4K HDR) et Dolby Atmos pour l'image et le son, ainsi que l'assistant vocal « OK SFR » et Alexa, sans avoir à acheter une enceinte connectée d'Amazon.