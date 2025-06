Derrière cette guerre de communication se cache une vraie révolution technologique. La 5G+ ou « standalone » (SA) fonctionne, on le rappelle, sur une infrastructure 100% 5G, contrairement à la version classique qui s'appuie encore sur la 4G. Du coup, les débits sont plus élevés, la latence est réduite et on accueille la fameuse technologie VoNR, qui permet de téléphoner à l'aide du réseau 5G SA.