Mate 30 Pro : tout ce que l’on sait du flagship qui risque de tout changer pour Huawei

Huawei Mate 30 Pro : que sait-on sur le flagship ?

Un smartphone à large encoche pour la reconnaissance faciale 3D

Le Mate 30 Pro aura-t-il droit aux applications Google ?

Autant d'interrogations qui n'empêchent pas Huawei de suivre son calendrier. Jeudi 19 septembre, à 14h précises, le géant chinois présentera officiellement les Mate 30 et Mate 30 Pro : deux flagships haut de gamme qui cristallisent à eux seuls les dissensions sino-américaines.Avant toute chose, penchons-nous sur la fiche technique supposée du nouveau fer de lance de Huawei. Comme d'habitude à quelques jours d'une conférence, il ne reste plus beaucoup de secrets à percer. L'essentiel des caractéristiques, comme son design, a fuité il y a plusieurs semaines déjà.Le vaisseau amiral de Huawei se dotera du Kirin 990 : son SoC de toute dernière génération, gravé en 7 nm, compatible 5G et permettant la capture vidéo en 4K à 60 images par seconde.Si l'on ignore encore quelle quantité de RAM sera incluse dans le Mate 30 Pro, ainsi que ses différentes configurations de stockage (UFS 2.1 ou 3.0 ?), diverses sources ont d'ores et déjà confirmé que le smartphone pourrait se recharger à 27 Wun socle sans-fil. Une première, précisons-le, qui vient ainsi voler la vedette au Xiaomi Mi 9 , rechargeable « seulement » à 20 W sans-fil.Enfin, si la gamme « Mate » de Huawei n'a pas vocation à innover en photo (rôle dévolu à la gamme « P » ), le smartphone se dotera bien de trois modules distincts.D'après les premières informations à ce propos, le Mate 30 Pro afficherait même deux capteurs de belle taille à l'arrière. Un premier de 40 mégapixels standard de 1/1.55", et un second — grand-angle de 40 mégapixels également — de 1/1.7". Le troisième module inclura un télé-objectif (8 mégapixels) périscopique permettant un zoom 5x. Enfin, et c'est une excellente nouvelle pour la photographie en basse lumière, le Mate 30 Pro profitera de la même matrice RYYB que le P30 Pro.Exactement comme pour le Mate 20 Pro , son successeur affichera une épaisse encoche à l'avant. L'objectif ? Y loger les différents capteurs permettant une reconnaissance faciale en trois dimensions — beaucoup plus sécurisée.Du reste, Huawei renouvellera son attachement aux écrans incurvés qui, à l'instar du P30 Pro, rogneront sévèrement sur les bordures du smartphone. Ainsi, et malgré cette grossière balafre, le Mate 30 Pro disposera d'un ratio écran/corps des plus honorables.Il faudra aussi retourner le smartphone pour en observer le changement le plus notable par rapport à la génération précédente : les modules photo sont désormais logés dans un cercle, remplaçant le carré de l'an dernier. Une option esthétique bien plus heureuse, si vous nous demandez notre avis.C'est LA grosse interrogation en ce qui concerne ce flagship. Si Huawei a bien été en mesure d'installer Android sur son nouveau téléphone (rappelons que le système d'exploitation est open source), rien ne garantit qu'il sera en mesure de profiter des applications Google.Pour preuve, le fait qu' un employé de Google émettait lui-même de sérieux doutes sur la question il y a encore quelques semaines. En cause ? Des tensions de plus en plus palpables entre Washington et Pékin autour des suspicions d'espionnages et autres imbroglios commerciaux.Mais outre la présence ou non des applications Google (Gmail, Maps, YouTube, etc.) sur le Mate 30 et Mate 30 Pro, c'est la viabilité commerciale même d'un smartphone en étant dépourvu qui est remise en question. Si certains utilisateurs cherchent à se départir de l'emprise de Google sur leur smartphone (une option notamment offerte par LineageOS ), la plupart des clients verraient d'un mauvais œil le fait de ne pas pouvoir accéder à ces applications et services devenus parties intégrantes de leur quotidien.Huawei ne fait pas que dévoiler un nouveau produit jeudi. En réalité, c'est l'avenir même de l'entreprise sur le secteur du mobile qui se joue peut-être ici.