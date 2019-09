Huawei annonce le Mate 30 : un smartphone puissant dépourvu des fulgurances de la version Pro

Mis à jour le 19/09 à 16h00 :

À Munich, des représentants de Huawei ont pu nous confirmer que les Mate 30 et Mate 30 Pro sortiront bien dans l'Hexagone mais "plus tard". En cause ? Un software qui en est encore à ses balbutiements...



Huawei Mate 30 : mêmes performances, moins d'innovation

Le Kirin 990 s'avance comme plus performant et économe en énergie que son prédécesseur. © Huawei

Le Mate 30 classique est légèrement plus grand que la version Pro. © Huawei

Un trio d'APN pour plus de polyvalence

Les différents capteurs photo du Mate 30. © Huawei

Mais que les choses soient dites d'entrée de jeu : tout comme pour le Mate 30 Pro , la sortie française (et européenne) du Mate 30 est pour le moment incertaine. La faute, vous l'aurez compris, à l'indisponibilité des applications et services Google sur le smartphone Huawei suite aux sanctions américaines imposées à Pékin.Le haut de gamme Huawei se décompose de façon plutôt simple. Que ce soit du côté des smartphones « P » ou « Mate », chaque flagship se décompose dans des versions Lite, classique, et Pro. Aujourd'hui, le constructeur a passé sous silence la première, mais est revenu en profondeur sur les version classique et Pro de son nouveau Mate.Le Mate 30 profitera du même SoC haut de gamme Kirin 990 et de 6 à 8 Go de RAM (et 128 Go de stockage). Une puce gravée en 7 nm EUV qui promet non seulement des performances de haut vol (de l'ordre de 23% par rapport au Kirin 980), mais aussi une consommation énergétique réduite (de l'ordre de 23% également).Ce qui tombe plutôt bien, puisqu'avec la batterie de 4 200 mAh incluse dans l'appareil (rechargeable à 40 W, ou 27 W sans-fil), le Mate 30 devrait s'imposer comme un champion de l'autonomie.Plus grand que le Mate 30 Pro, le modèle classique embarque une dalle AMOLED de 6,62 pouces affichant du FHD+ et intégrant un capteur d'empreintes. Sa surface est néanmoins plane, contrairement à l'écran très incurvé du Mate 30 Pro.Affichant une petite encoche, le Mate 30 est néanmoins incapable de profiter de la reconnaissance faciale en 3D. Il intègre malgré tout un capteur photo de 24 mégapixels (ƒ/2,0).Côté logiciel, Huawei nous informe que son smartphone tournera sous EMUI 10 via Android 10. Comme son grand-frère, il sera dépourvu des applications et services Google.C'est désormais un standard chez Huawei : le Mate 30 classique profitera bien entendu de trois capteurs photo distincts à l'arrière. Un laser accompagne cet attirail afin d'améliorer l'autofocus.Contrairement au modèle Pro, l'objectif standard sera le seul à bénéficier des largesses d'un capteur 40 mégapixels (1/1,7", ƒ/1.8, OIS). Il s'accompagnera toutefois d'un ultra grand-angle de 16 mégapixels (ƒ/2.2) et d'un téléobjectif de 8 mégapixels (ƒ/2.4, OIS). Ce dernier sera capable d'effectuer un zoom optique 3x. Le zoom numérique sera quant à lui plafonné à 30x.Au niveau de la vidéo, le Mate 30 se fera beaucoup plus classique que le Pro. Il pourra bien sûr filmer en 4K à 60 ips grâce au Kirin 990, et proposera même du super ralenti à 960 ips en 720p. Il échappe néanmoins à la « grosse » nouveauté de la saison : le super ultra méga giga ralenti à 7 680 ips.Huawei n'a pas communiqué sur la date et les pays de sortie du Mate 30. Il s'affichera néanmoins à partir de 799€.