Huawei répond aux accusations "illogiques" d'espionnage des États-Unis

Des accusations illogiques selon Huawei

Huawei invoque Snowden

Source : Android Authority

Il y a peu, lepubliait un article selon lequel Huawei profitait de la présence de portes dérobées dans des équipements réseau pour effectuer des opérations d'espionnage, et ce depuis une décennie. Dans ce papier, le quotidien américain s'appuyait sur les déclarations de responsables des États-Unis. Huawei contre-attaque.Ce 13 février 2019, le constructeur et équipementier chinois a publié un virulent communiqué faisant suite aux déclarations des officiels américains relayées par le. Le groupe change de ton, lui qui semblait jusque là rester calme, se contentant de simplement démentir chaque attaque publique à son encontre.», a répondu Huawei.Le fabricant fait savoir que l'administration et l'utilisation des interfaces qui lui permettraient de réaliser de telles actions ne peuvent être accessibles que par les opérateurs et les régulateurs. Pour résumer : Huawei vend du matériel réseau aux opérateurs, mais ce sont ensuite ces derniers qui gèrent et ont la main sur ces équipements. Huawei n'est plus impliqué par la suite et ne peut l'être, même s'il le souhaitait.La meilleure défense, c'est l'attaque dit-on. Huawei en profite donc pour égratigner les États-Unis, qui n'ont, selon le groupe chinois, aucune leçon à donner en matière d'espionnage. «», peut-on lire dans le communiqué.Le dernier tacle est dirigé à l'attention du, qui a publié l'article qui a (re)mis le feu aux poudres. «», estime le géant du mobile et des télécoms. La guerre continue.