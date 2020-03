Les États-Unis étendent de 45 jours le sursis accordé à Huawei

© Allmy / Shutterstock.com

45 jours de plus

Questions économiques

Source : Reuters

Les échanges pourront donc se poursuivre jusqu'au 15 mai, à moins que d'autres décisions ne soient prises d'ici là.L'initiative est venue du département américain du Commerce, qui avait précédemment fixé la fin des échanges au 1er avril prochain. Le délai a donc été rallongé de 45 jours. Une fois celui-ci écoulé, Huawei, la seconde plus grande fabricante de smartphones, ne pourra plus faire affaire avec des entreprises américaines.La mise sur liste noire de Huawei remonte au mois d'octobre dernier. Les États-Unis ont alors banni huit sociétés chinoises, mettant en avant la défense des droits de l'homme. Quelques mois auparavant, le gouvernement avait plutôt invoqué l'argument de la sécurité nationale . Pourtant, les enjeux sont aussi économiques, Reuters rappelant que «».Parallèlement, le département a sollicité l'avis d'entreprises et d'organisations, leur demandant quel impact la fin des échanges avec Huawei pourrait avoir sur elles. Il cherche notamment à estimer les coûts que cette fin impliquerait. Alors que l'administration Trump va jusqu'à sous-entendre des menaces en Europe , elle semble réaliser l'impact que cette guerre pourrait avoir sur sa propre économie. Reuters rappelle que le mois dernier, le Congrès américain a adopté une loi visant à rembourser les opérateurs disposant de moins de deux millions de clients qui accepteraient de remplacer tout équipement susceptible de «».De son côté, Huawei se refuse à montrer des signes de faiblesse. Le chiffre d'affaires - officiel - du groupe est bon, malgré la menace de retrait d'un important marché. Il a certes reconnu que le développement d'un environnement alternatif à Android prendrait «», mais travaille de fait à trouver des remplaçants aux services Google