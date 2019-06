La Chine veut faire pression sur les USA avec ses terres rares : de quoi s'agit-il ?

Pixabay

La Chine concentre l'immense majorité de la production mondiale de terres rares

La tentation de faire chanter son opposant

Source : France 24

Pour faire pencher la balance en sa faveur, et faire payer le traitement subi par son fleuron technologiqueenvisagerait d'utiliser une nouvelle arme face aux, celle des, comme l'ont révélé plusieurs journaux du pays présidé par Xi Jinping, mercredi. Premier producteur mondial, la Chine connaît l'importance de cesaux yeux des États-Unis. Priver son opposant d'exportation de cette ressource constituerait une réponse sèche du berger à la bergère.Les terres rares sont desaussi indispensables que précieux,ou activités comme laou leset infrarouges. Ils sont présents dans des objets comme les, ou encore dans lesPlutôt d'aspect argenté, lessont au nombre de 17 et regroupent notamment le scandium, l'yttrium, le lanthane, le cérium, ou le dysprosium. Ces métaux, que l'on considère comme le pétrole du XXIsiècle, portent mal leur nom. Ils ne sont en effet pas « rares », puisque Terre en abrite davantage que l'or ou l'argent, mais leur particularité et d'être extraits. Cela offre une position monopolistique stratégique à l'Empire du Milieu, d'autant plus que 90% de cessont raffinées dans des usines... chinoises. Même lesprovenant de l'unique mine américaine sont raffinées en Chine.La rareté de ces minerais s'explique par leur exploitation au niveau géographique, mais aussi par une simple règle économique : la loi de l'offre et de la demande.qui, elle, ne cesse de croître. Voilà ce qui fait de ces ressources un argument de poids en pleine bataille commerciale.Alors que la Chine a extrait plus de(70% de la production mondiale), l'Australie suit de loin avec 20 000 tonnes, devant les États-Unis et leurs 15 000 tonnes. Quatrième, la Birmanie ne concentre que 5 000 tonnes. Mais si l'opportunité de faire « chanter » les États-Unis paraît tentante, il n'est encore pas certain que la Chine cède et coupe les exportations vers le pays aux 51 États, cherchant encore à trouver une issue pacifique au conflit.