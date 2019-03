Huawei : les USA menacent de punir l'Allemagne si elle utilise la technologie 5G chinoise

Rad K / Shutterstock.com

Les USA jouent la carte du renseignement

L'Allemagne est pourtant prête à durcir sa législation et sa surveillance

La pression ne retombe toujours pas dans le dossier. L'ambassadeur desen, Richard Grenell, a adressé un courrier au ministre de l'Économie d'Angela Merkel dans lequel il prévient que si les Allemands se refusent à définitivement barrer la route à l'équipementier Huawei pour son réseau, les agences américaines de renseignement partageront moins d'informations avec leurs homologues allemands.Outre-Rhin, on hésite. Certains opposants ou membres de la frange radicale du gouvernement d'Angela Merkel veulent éjecter Huawei du réseau sans fil de cinquième génération, tandis que d'autres veulent maintenir le géant chinoissur la technologie et que cela ne coûte encore plus cher.Mais les USA mettent la pression et ne veulent pas laisser le choix à la première puissance européenne. Et les enjeux sont extrêmement importants d'un côté comme de l'autre. En effet, l'Europe restedes informations communiquées par les services de renseignement américains tels que la NSA et la CIA, notamment pour mener la, qui a fait des centaines de victimes sur le continent ces dernières années. La collaboration de l'Oncle Sam aurait été particulièrement précieuse pour, dont l'explosion d'une bombe biologique à la ricine à Cologne, en juin 2018.Cette sortie de l'ambassadeur américain ne tient en rien au hasard. Jeudi dernier, le ministre de l'Économie allemand, Peter Altmaier, avait déclaré lors d'une émission-débat sur la ZDFsur son sol. Cependant, le pays pourraitutiles au développement du réseau 5G. Merkel souhaite l'instauration de « garde-fous » pour éviter tout risque.Cela ne suffit visiblement pas aux États-Unis, qui mènent une bataille de longue haleine à travers le monde pour pousser la planète entière (ou presque) à écarter les géants chinois Huawei et ZTE de l'échiquier de la 5G. Le plus inquiétant, c'est que Washington fait désormais jouer le pion du renseignement. Un jeu dangereux...