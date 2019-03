Huawei attaque officiellement le gouvernement américain en justice

Les principaux dirigeants de Huawei, réunis le 7 mars 2019 à Shenzhen

Huawei indique avoir tout fait pour convaincre le législateur américain

La firme de Shenzhen est toujours prête à collaborer et à accompagner les USA vers la 5G

Alors que nous vous informions qu'une action en justice était imminente a officiellement annoncé , le jeudi 7 mars 2019, avoir déposé uneà Plano, au Texas, dirigée. La firme de Shenzhen reproche aux dirigeants américains d'avoir interdit aux administrations du pays et aux entreprises liées au gouvernement de l'Oncle Sam de lui acheter des équipements ou des services, au nom de la sécurité nationale.a déposé sa demande au tribunal fédéral américain afin derelative à l'autorisation de la Défense nationale (NDAA). En son article 889,qui met la société dans une situation ô combien délicate puisqu'il, ce qui lui bloque toute exploitation 5G sur le sol américain. Huawei considère ce texte inconstitutionnel dans le sens ou le gouvernement américain», a déclaré Guo Ping, l'un des présidents intérimaires de l'entreprise ce jeudi. Dénonçant une interdiction illégale,, et redoute que cela finisse par «».», a précisé Guo Ping, faisant naturellement référence aux soupçons d'espionnage pour le compte de Pékin qui pèsent sur la société. «», a-t-il poursuivi. Huawei a justement inauguré, le 5 mars, son tout nouveau centre de cybersécurité à Bruxelles, permettant aux opérateurs de téléphonie de lever leurs doutes à l'encontre de la société en testant directement le matériel de l'équipementier.Le géant Huawei affirme êtreen matière de sécurité et à aider les USA à construire les meilleurs réseaux 5G possibles. Cette plainte intervient seulement quelques heures après la comparution au Canada de Meng Wanzhou, fille du fondateur de la société. La directrice financière de Huawei devrait être fixée sur son sort le 8 mai prochain, où devrait débuter sa procédure d'extradition vers les États-Unis