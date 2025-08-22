La mesure d'urgence prise par Auchan en disent long sur le problème rencontré. Imaginez que toutes les cartes potentiellement compromises ont été désactivées. Du coup, pour les clients, il leur est impossible d'utiliser leur cagnotte sans se rendre physiquement en magasin pour obtenir une nouvelle carte. Un processus fastidieux qui transforme un simple programme de fidélité en véritable parcours d'obstacles. Contactées par Zataz, les équipes du service client font face à l'avalanche d'appels avec professionnalisme, et rassurent patiemment les clients inquiets.