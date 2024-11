On n'arrête plus les cybercriminels semble-t-il dorénavant ! On a encore vu ces derniers jours Molotov, mais aussi le magazine Le Point être attaqués. Et de manière plus large, cela fait maintenant plusieurs mois que de nombreuses enseignes françaises font les frais de ces opérations illégales, durant lesquelles les cyberpirates dérobent des données concernant leurs clients. Aujourd'hui, une nouvelle victime s'ajoute à la liste : Auchan !