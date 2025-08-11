La compagnie aérienne Air France-KLM s'ajoute à la longue liste de sociétés françaises victimes d'un piratage. Résultat, elle a dû subir une fuite de données.
Depuis un peu plus d'un an, il est devenu usuel d'entendre parler du piratage d'une société hexagonale, avec toujours à la clé le vol de données de clients. Un problème qui s'est même étendu jusqu'à d'autres institutions, comme France Travail. Et la liste ne cesse de s'allonger, avec un nouveau nom prestigieux ajouté sur le papier : Air France.
La compagnie aérienne Air France victime d'une fuite de données
Air France et KLM ont récemment annoncé que la compagnie aérienne avait été victime, dans la nuit du 6 août, d'une fuite de données. Celle-ci a été permise par une cyberattaque contre un de ses prestataires, en charge de la gestion des relations avec les clients.
Les pirates ont pu accéder principalement à des données en rapport avec le programme de fidélité Flying Blue, à savoir :
- Nom et prénom du client ;
- Adresse mail, et dans certains cas, numéro de téléphone ;
- Numéro de compte Flying Blue et état du statut ;
- Objets de courriels éventuellement échangés avec le programme.
Les informations bancaires et les passeports sont saufs
Si cette fuite est évidemment un inconvénient, les clients du programme pourront tout de même se réconforter en pensant qu'il n'y pas d'informations critiques de dévoilées. En effet, aucun mot de passe, copie de passeports ou bien information bancaire n'ont été récupérés par les cybercriminels. Reste qu'il faudra tout de même faire bien attention dans les prochaines temps en cas d'éventuel message de contact se disant d'Air France, et qui pourrait en fait participer d'une campagne de phishing.
Pour ce qui est de l'identité des hackers, aucun responsable n'a été donné à cette heure. Mais au mois de juin dernier, on peut rappeler que le FBI avait mis en garde contre le groupe de hackers Scattered Spider, dont l'activité contre les compagnies aériennes allaient augmenter. Doit-on regarder de ce côté ?