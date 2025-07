Voilà maintenant plus de trois ans que le conflit russo-ukrainien fait rage, non seulement, évidemment, sur le terrain, mais aussi dans le cyberespace. Hackers russes et ukrainiens multiplient en effet les attaques du côté de l'ennemi, ciblant notamment les grandes infrastructures. C'est ce qui vient d'arriver une fois encore, avec le ciblage cette fois de la compagnie aérienne Aeroflot.