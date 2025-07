Orange n'a, lui non plus, pas échappé aux cybercriminels. L'opérateur historique a indiqué, lundi soir, avoir détecté quelques jours plus tôt, le vendredi 25 juillet très exactement, une intrusion dans l'un de ses systèmes d'information. Si l'entreprise assure qu'aucune donnée n'a été volée, l'incident a néanmoins provoqué des dysfonctionnements pour certains professionnels et particuliers.