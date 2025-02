Cette attaque menée par le groupe de hackers HellCat n'est en tout cas pas la première revendiquée contre un gros acteur. Le collectif a déjà dit avoir piraté le Français Schneider Electric et l'opérateur espagnol Telefonica. Dans ces deux cas, les pirates ont aussi ciblé des serveurs Jira et ont dérobé respectivement 40 Go et 2,5 Go de données.