Contacté par Clubic, SFR a confirmé que « les investigations menées à la suite des revendications faites ce dimanche 24 novembre laissent toujours penser que les éléments rendus publics sont relatifs à un incident passé, résolu et déjà public ». L'opérateur réaffirme avoir « pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les données concernées » et avoir « notifié cet incident aux clients et aux autorités », notamment la CNIL.