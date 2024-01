En Espagne, le réseau d’Orange mis à genoux à cause d’un mot de passe ridiculement peu sécurisé

Dans un post sur X.com en fin de journée, Orange Espagne a reconnu l'incident, a annoncé l'avoir corrigé, et rassuré ses clients sur le fait qu'aucune donnée personnelle n'avait fuité à l'occasion. Mais le simple fait qu'il ait pu se produire interroge le niveau de sécurité de l'entreprise. Car le mot de passe ridiculement faible, ripeadmin, n'a même pas été obtenu par force brute, mais via un infostealer (voleur d'informations) installé sur l'ordinateur de l'un des employés d'Orange. Ce mot de passe était ainsi disponible et en vente depuis au moins septembre dernier. Et pour couronner le tout, aucune identification à double facteur n'était nécessaire pour obtenir les accès.