Dans la soirée du 3 février 2025, une annonce inquiétante évoquant la soi-disant cyberattaque du géant EDF fut relayée par certains experts et médias. Un pirate informatique prétendait avoir piraté le site Prime Energie du fournisseur d'énergie et mis en vente sur le dark web les données personnelles de 6,3 millions de clients. L'entreprise, contactée lundi soir par Clubic, est sortie du silence ce mardi et révèle la véritable nature de l'incident.