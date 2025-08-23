Parmi toutes les offres du moment, CyberGhost VPN se distingue comme le meilleur rapport qualité/prix. Proposé à seulement 2,19 € par mois pendant 2 ans avec 2 mois gratuits, il offre une combinaison imbattable de sécurité, simplicité et performance.

CyberGhost dispose d’un réseau colossal de plus de 11 000 serveurs répartis dans 100 pays, garantissant une connexion stable et rapide partout dans le monde. Ses serveurs optimisés pour le streaming permettent d’accéder facilement à Netflix US, Prime Video, Disney+ ou encore Hulu, sans ralentissement.

Côté sécurité, CyberGhost intègre un chiffrement AES-256, les protocoles WireGuard, OpenVPN et IKEv2, ainsi qu’une politique stricte de no-log validée par des audits indépendants. Autrement dit, vos données personnelles restent totalement confidentielles.

Enfin, son interface intuitive en fait un choix idéal pour les débutants, tandis que ses fonctionnalités avancées séduisent les utilisateurs expérimentés. Avec 7 connexions simultanées autorisées, vous pouvez protéger tous vos appareils en une seule souscription.