Laurent_Marandet

Un VPN, c’est seulement indispensable quand on est hors d’Europe, donc sans forfait datas 4G suffisant et que l’on se connecte sur un wifi d’hôtel, par exemple au Maroc. Il existe des faux points d’accès wifi qui capturent toutes les datas qui passent, tout comme les IMSI-Catchers que la police utilise lors de manifestations pour observer tous les SMS et appels téléphoniques du voisinage.

Ma préférence, c’est mon propre VPN OpenVPN connecté en France sur un bureau à distance en DataCenter. On a à la fois la sécurité et la rapidité de navigation, même avec un débit moisi en local puisqu’il suffit de 128 Kb/s pour que le bureau à distance Windows soit fluide (cela-dit, c’est la seule chose que je trouve bien dans Windows, mais la licence a été achetée à Citrix par Microsoft).