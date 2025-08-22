Le clickjacking, c’est dépassé ? Pas tout à fait. Surtout quand la cible n’est plus un site web, mais une extension de navigateur. C’est ce qu’a démontré le chercheur en sécurité Marek Tóth à la DEF CON 33, en parvenant à détourner les menus d’autoremplissage affichés par les plugins de gestionnaires de mots de passe pour en extraire identifiants, codes 2FA, données personnelles ou informations bancaires. La méthode a été testée avec succès sur onze services très répandus, parmi lesquels 1Password, Bitwarden, iCloud Passwords, LastPass, NordPass, ou encore Proton Pass. Malgré un signalement responsable effectué en avril, plusieurs éditeurs n’ont toujours pas corrigé la faille.