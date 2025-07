Elles restent l’un des moyens les plus fiables pour sécuriser un compte. Les clés FIDO, ces dispositifs physiques qui valident une authentification, sont conçues pour rendre les attaques à distance inopérantes. Pas d’interaction avec la clé, pas d’accès. Enfin, presque. Vous le savez, aucune techno n’est infaillible, à plus forte raison quand l’erreur intervient entre la chaise et le clavier. Et c’est exactement ce qui s’est passé dans la récente campagne malveillante analysée par les équipes de sécurité d’Expel, qui viennent de documenter une méthode permettant d'affaiblir la sécurité des clés FIDO sans jamais avoir à les compromettre.