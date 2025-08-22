Avec CyberGhost VPN, vous ne vous contentez pas de masquer votre adresse IP : vous transformez votre manière d’utiliser Internet, que ce soit pour le travail, le divertissement ou les déplacements.

Sécurité renforcée partout : sur les réseaux Wi-Fi publics (cafés, hôtels, universités, transports), vos données sensibles (mots de passe, paiements en ligne, échanges professionnels) restent chiffrées et protégées contre les cyberattaques. Vous naviguez l’esprit tranquille, même sur des connexions peu sécurisées.

Vie privée préservée : CyberGhost applique une politique stricte de no-logs (aucune donnée conservée), régulièrement auditée, et un chiffrement AES 256 bits de niveau militaire. Résultat : vos activités en ligne ne laissent aucune trace exploitable par les fournisseurs d’accès, les annonceurs ou les pirates.

Streaming sans frontières : le service propose des serveurs optimisés pour les plateformes de vidéo. Vous pouvez regarder Netflix, Disney+, Prime Video ou HBO Max depuis l’étranger, comme si vous étiez en France, mais aussi accéder à des catalogues étrangers depuis chez vous. Une aubaine pour les cinéphiles et les fans de séries.

Accès aux services géobloqués : vos comptes bancaires, vos emails ou vos plateformes pros restent accessibles même lors de voyages. Plus de blocages géographiques frustrants.

Multi-appareils et simplicité : un seul abonnement protège jusqu’à 7 appareils en simultané — smartphone, PC, tablette, smart TV — avec une interface claire et en français. En quelques clics, vous êtes connecté à un serveur rapide et sécurisé, sans configuration compliquée.

En résumé, CyberGhost est une solution polyvalente : sécuriser vos connexions, protéger votre identité, contourner les restrictions et profiter de vos contenus préférés où que vous soyez.