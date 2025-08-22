Profitez de la rentrée pour renforcer votre sécurité en ligne à petit prix : CyberGhost VPN chute à 2,19 €/mois pour 26 mois, une occasion rare à ne pas manquer.
La rentrée : le moment idéal pour penser à votre vie numérique
Entre la reprise des cours, le travail ou les déplacements, c’est le moment parfait pour protéger vos connexions, vos données personnelles et accéder sereinement à tous vos contenus, même à l’étranger. CyberGhost propose actuellement une offre exceptionnelle : 2,19 € par mois sur 26 mois, soit 82 % de réduction, avec 2 mois offerts en prime. Avec en plus une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, c’est le bon moment pour passer à la vitesse supérieure en toute sérénité.
Les 3 points forts de l’offre CyberGhost VPN :
- Sécurité haut de gamme à prix mini : chiffrement robuste, Kill Switch et politique no‑logs auditées, pour naviguer en toute tranquillité
- Accès illimité et flexible : plus de 11 500 serveurs dans 100 pays, jusqu’à 7 appareils protégés en simultané
- Streaming et confidentialité au rendez-vous : idéal pour débloquer Netflix, Disney+, Accéder à vos contenus depuis l’étranger, sans restriction et en toute rapidité.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Une protection complète pour tous vos usages web
Avec CyberGhost VPN, vous ne vous contentez pas de masquer votre adresse IP : vous transformez votre manière d’utiliser Internet, que ce soit pour le travail, le divertissement ou les déplacements.
- Sécurité renforcée partout : sur les réseaux Wi-Fi publics (cafés, hôtels, universités, transports), vos données sensibles (mots de passe, paiements en ligne, échanges professionnels) restent chiffrées et protégées contre les cyberattaques. Vous naviguez l’esprit tranquille, même sur des connexions peu sécurisées.
- Vie privée préservée : CyberGhost applique une politique stricte de no-logs (aucune donnée conservée), régulièrement auditée, et un chiffrement AES 256 bits de niveau militaire. Résultat : vos activités en ligne ne laissent aucune trace exploitable par les fournisseurs d’accès, les annonceurs ou les pirates.
- Streaming sans frontières : le service propose des serveurs optimisés pour les plateformes de vidéo. Vous pouvez regarder Netflix, Disney+, Prime Video ou HBO Max depuis l’étranger, comme si vous étiez en France, mais aussi accéder à des catalogues étrangers depuis chez vous. Une aubaine pour les cinéphiles et les fans de séries.
- Accès aux services géobloqués : vos comptes bancaires, vos emails ou vos plateformes pros restent accessibles même lors de voyages. Plus de blocages géographiques frustrants.
- Multi-appareils et simplicité : un seul abonnement protège jusqu’à 7 appareils en simultané — smartphone, PC, tablette, smart TV — avec une interface claire et en français. En quelques clics, vous êtes connecté à un serveur rapide et sécurisé, sans configuration compliquée.
En résumé, CyberGhost est une solution polyvalente : sécuriser vos connexions, protéger votre identité, contourner les restrictions et profiter de vos contenus préférés où que vous soyez.
Pourquoi cette offre est une vraie opportunité rentrée ?
Les promotions d’automne, notamment pour la sécurité numérique et le télétravail, sont rares et souvent limitées. Bénéficier de 26 mois de protection premium à moins de 2,20 €/mois (avec 45 jours pour tester sans risque) c’est une aubaine. Une vraie protection pérenne, sans engagement, et à prix durable.
L’avis Clubic sur CyberGhost VPN
Chez Clubic, nous avons attribué la première place de notre comparatif des meilleurs VPN à CyberGhost, notamment pour son excellent rapport qualité/prix. C’est un VPN accessible, complet et simple d’utilisation, qui ne sacrifie ni la vitesse ni la sécurité.
Lors de nos tests, nous avons particulièrement apprécié :
- Son interface claire et intuitive, idéale même pour les utilisateurs débutants
- La richesse de son réseau avec plus de 11 500 serveurs, permettant de trouver rapidement une connexion stable et rapide
- Ses performances en streaming, qui le rendent très efficace pour contourner les blocages géographiques et accéder aux catalogues étrangers des grandes plateformes
- Sa politique no-logs, régulièrement auditée, qui renforce la confiance et garantit une navigation privée
En résumé, CyberGhost est un VPN fiable, performant et abordable, qui convient aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels ou aux voyageurs. Avec cette promo rentrée à 2,19 €/mois pour 26 mois, difficile de trouver mieux en termes de rapport qualité/prix.