Les cibles de Curly COMrades dessinent une carte qui ne laisse pas franchement de doute quant à la motivation du groupe. En Géorgie, les pirates s'attaquent aux institutions judiciaires et gouvernementales, véritables centres névralgiques du pouvoir. En Moldavie, ils investissent les réseaux d'une compagnie de distribution énergétique, secteur vital pour la stabilité régionale.