Écarter Huawei de la 5G allemande pourrait coûter des milliards d'euros au pays

La Roumanie considère que Huawei ne fournit pas assez d'efforts

Alors que l'on aurait pu croire que la tendance allait s'inverser pour, avec notamment l'inauguration de son troisième centre européen de cybersécurité , la firme de Shenzhen subit toujours des déconvenues à mesure que les semaines passent. En Allemagne, comme en Roumanie, l'opposition contre la société chinoise gronde.En, c'est la frange radicale du gouvernement d'Angela Merkel qui se bat pour empêcher le paysdans son réseau sans fil 5G. Les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères soutiennent la fronde de responsables du renseignement et spécialistes de la cybersécurité, qui soupçonnent Huawei d'espionnage pour le compte de Pékin.Ces derniers militent pour l'instauration de critères stricts imposés aux équipementiers, alors que l'Allemagne s'apprête à lancer ses enchères 5G dans les prochaines semaines. Les détracteurs allemands de Huawei font face notamment au ministère de l'Économie du pays, qui redoute que la marginalisation de Huawei nede plusieurs années et coûte plusieurs milliards d'euros au pays. Le gouvernement ne peut juridiquement pas écarter Huawei, et de toute façon, peut-il se le permettre ?Du côté de la, c'est le principal parti d'opposition qui s'en mêle. Celui-ci a l'intention d'sur la contribution de Huawei aux infrastructures locales pour tenter de le barrer du développement de la 5G dans le pays. Les préoccupations sont évidemment toujours les mêmes : la crainte d'un espionnage servant les intérêts des dirigeants chinois.Pourquoi s'attarder sur la Roumanie, nous demanderez-vous ? Le pays dirigé Klaus Iohannis est ô combienpour les États-Unis (initiateurs de la fronde anti-Huawei ), qui ont installé sur le sol roumain un boucler antimissile à 800 millions de dollars en 2016, pour contrarier la Russie. Pavel Popescu, Représentant du Parti libéral national (PNL), la deuxième force politique du pays à la fois au Sénat et à la Chambre des députés, considère qu'il est «». Huawei n'aurait pas participé, selon le PNL, àde diverses infrastructures nationales.