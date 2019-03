Huawei ouvre son centre de cybersécurité à Bruxelles pour séduire l'Europe

Ken Hu, vice-président de Huawei, le 5 mars 2019 à Bruxelles (Huawei)

Les opérateurs télécoms vérifieront par eux-mêmes les matériels de Huawei

Huawei promet « la sécurité ou rien »

Dans son processus d'opération séduction menée en Europe pour tenter de convaincre les différents acteurs continentaux de sa transparence vis-à-vis de son rôle d'équipementier,a réussi un joli coup de communication en inaugurant , le mardi 5 mars 2019, son. Des membres de l'Union européenne mais aussi de la GSMA et du Forum économique mondial s'y sont exprimés, en présence de représentants des télécoms, de médias et de représentants d'organismes de régulation et de réglementation.Accusé d'espionnage par les États-Unis et remis en cause sur le terrain de ladans plusieurs pays, Huawei veut définitivement. Le bâtiment ouvert à Bruxelles est censé relever le défi de la cybersécurité que s'impose Huawei : «», s'est exprimé Ken Hu, le vice-président de la société chinoise. «».Le bâtiment de 1 000 m, situé au cœur de la capitale européenne, va remplir trois fonctions majeures. Il va d'abord permettre de, de la chaîne d'approvisionnement à la recherche et développement en passant par les produits et les solutions. Huawei offre également à ses visiteurs, ce qui intéressera particulièrement les opérateurs de télécommunications, qui auront. Ils pourront ainsi vérifier que ce dernier ne comporte pas de porte dérobée facilitant l'espionnage des utilisateurs et clients par le groupe.Le fichier, accessible jusque là que dans son centre de centre de cybersécurité en Chine et en Europe, est un véritable, décidée à rassurer ses interlocuteurs sur la sécurité de son matériel et de ses connexions : «», a rappelé Ken Hu.Huawei possédait déjà deux centres de cybersécurité sur le sol européen : l'un à Londres, ouvert en 2010, et l'autre à Bonn en Allemagne, inauguré en 2018.